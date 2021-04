"Rúben Vinagre desequilibra imenso. É um bom lateral para uma equipa grande"

Fábio Martins considera que o lateral pode chegar longe e aponta outros nomes.

O lateral-esquerdo Rúben Vinagre e o médio Ugarte estão sob a mira do Benfica e Fábio Martins não se admira. O extremo lembrou, também, outros nomes em destaque na antiga equipa., numa conversa com O JOGO.

"O Ugarte é um bom jogador na senda do Gustavo Assunção, com uma grande margem de crescimento. O Rúben Vinagre tem muita qualidade. Senti que nos primeiros jogos não estava tão bem, o que era normal pois precisou de se habituar à equipa, mas agora tenho gostado muito. É bastante agressivo, tem qualidade com bola e desequilibra imenso. É um bom lateral para uma equipa grande", comentou. "O Anderson também está numa boa fase, está a fazer golos e posso também falar do Gil Dias, que já esteve noutro patamar", acrescentou.

O extremo, que fez 12 golos em 36 jogos no Minho, tanto não esquece a antiga equipa que continua a falar com antigos companheiros. "Nos últimos dias falei com o Vaná, também converso com o Gustavo de vez em quando, com o Pedro Sá, diretor de comunicação, e com o Edgar, fisioterapeuta. Sinto-os mais felizes", resumiu o ala que representou o Famalicão por empréstimo do Braga.

Rúben Vinagre, refira-se, foi eleito o melhor em campo por O JOGO na partida com o Sporting, que terminou empatada a um golo.