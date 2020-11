 Gustavo Assunção estreia-se na seleção brasileira olímpica com vitória

O capitão do Famalicão, de 20 anos, foi convocado pela primeira vez pelo selecionador André Jardine

Destaque do Famalicão pela segunda época consecutiva, Gustavo Assunção estreou-se pela seleção olímpica do Brasil neste sábado. O atleta foi opção a partir dos 83 minutos, na vitória sobre os sul-coreanos, em particular no Cairo.

Com pouco mais de dez minutos em campo, Gustavo já entrou com o resultado final, 3-1, definido. Não teve tempo de fazer muito na primeira vez que foi convocado. Gustavo Assunção fez sua primeira temporada sénior na época passada pelo Famalicão. Foram 37 partidas. Nesta, já soma mais sete.

Outro que também teve a primeira chance na seleção olímpica brasileira foi o avançado Evanilson, do FC Porto. Ele entrou em campo juntamente com Gustavo Assunção.

Outros atletas do futebol português selecionados foram o guarda-redes Daniel Fuzato, do Gil Vicente, e o extremo Pedrinho, do Benfica. Estes, porém, não entraram em campo. Wendel, ex-Sporting e atualmente no Zenit, foi titular.

Os golos brasileiros foram marcados por Matheus Cunha, Rodrygo e Reinier. A Coreia do Sul chegou a abrir o placar com Lee Donggyeong. Os brasileiros estão no Egito em preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. O próximo compromisso do Brasil será diante do Egito, na terça-feira, às 19h, no Estádio Internacional do Cairo.