Gustavo Assunção assume ter sido discriminado por Rafael Barbosa: "Lembrei-me do racismo..."

Médio do Famalicão, autor de um protesto no duelo caseiro com o Tondela, veio a público corroborar a defesa e condenação feita pelo emblema minhoto da Liga Bwin

Dois dias depois de ameaçar abandonar o jogo entre Famalicão e Tondela, na sequência de um desentendimento com o avançado Rafael Barbosa, o médio Gustavo Assunção testemunhou publicamente ter sido alvo de discriminação racial.

"No jogo, tive aquela reação porque lembrei-me de todo o racismo que tanto o meu pai, os meus irmãos, a família e todas as pessoas que sofrem discriminação carregam nas costas, tal como eu. Também espero ter deixado um exemplo, ao voltar ao campo e terminar o jogo, para as pessoas que estão a lutar contra isso até hoje e também pelo respeito que tenho ao clube. Tanto a instituição, os meus colegas de trabalho e os adeptos não podemos deixar que discriminação vença", escreveu o jogador brasileiro, corroborando a defesa e condenação feita pelo Famalicão.

Pouco depois do jogo com o Tondela, relativo à 24.ª jornada da Liga Bwin, o emblema minhoto comunicou que Gustavo Assunção foi tratado por "macaco" em pleno relvado e considerou o "episódio configurador de crime e intolerável". "O Famalicão (...) vinca total empenho no combate ao racismo e a todo o tipo de crimes de ódio", reforçaram os famalicenses, num comunicado oficial.

O relógio do Famalicão-Tondela marcava 90+12' quando Gustavo Assunção, médio famalicense, após um diálogo com Rafael Barbosa, avançado beirão, perdeu a compostura, com um eventual comentário insultuoso, e ameaçou sair de campo.

A confusão instalou-se, por momentos, no relvado, com a envolvência de jogadores das duas equipas, mas a serenidade foi progressivamente reposta com a intervenção do árbitro Hélder Malheiro, com quem Gustavo Assunção partilhava queixas.

O juiz lisboeta procedeu à tentativa de acalmar o médio do Famalicão, que se mantinha visivelmente descontrolado, para ordenar o continuar da partida. Alguns segundos depois, Gustavo Assunção deslocou-se até junto da linha lateral, com o intuito de abandonar o campo, sendo confortado pelo staff minhoto.

O jogador do Famalicão, que protagonizou uma espécie de protesto, acabou, porém, por permanecer no interior das quatro linhas, tendo ouvido o apito final soado por Hélder Malheiro no jogo perante o forasteiro Tondela