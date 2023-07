Sérgio Vieira: "O que fizemos o ano passado ficou lá atrás"

Sérgio Vieira garante que a euforia da subida já passou e que os tricolores querem começar a época com o pé direito, frente ao Portimonense

O Estrela da Amadora prepara-se para o começo oficial da temporada na casa do Portimonense, em jogo agendado para domingo e a contar para a Taça da Liga. Sérgio Vieira, treinador dos tricolores, tem ambição de passar à próxima fase da prova, embora reconheça que esta é ainda uma fase precoce da preparação para a época. "No nosso caso, acontece na segunda semana da pré-época, apesar de atualmente os jogadores já manterem a forma durante as férias. Já se preparam na sua própria casa e têm cuidados com a alimentação", vincou o técnico, prometendo aos adeptos "uma equipa que vai tentar jogar bom futebol em qualquer estádio". "O que fizemos o ano passado ficou lá atrás. Agora, temos é de elevar o nível, porque não há tanta margem para errar como na II Liga", disse ainda.

Sobre o Portimonense, o treinador dos amadorenses alerta para uma equipa experiente. "É um clube que se estabilizou na I Liga, com grande estabilidade financeira, uma boa estrutura e um treinador experiente, que já tem história no futebol português. Normalmente, tem uma boa base de recrutamento de jogadores", elogiou Sérgio Vieira.

Leia também FC Porto Barcelona fica com direito de recompra de Nico González Acordo alcançado com os catalães: chega cedido por um ano e, depois, o FC Porto terá de investir cerca de 8 M€ para ficar com o passe, acrescentando mais três épocas ao vínculo

O técnico tricolor fez-se acompanhar na antevisão do encontro pelos capitães Bruno Brígido, António Filipe, Miguel Lopes e João Reis.

O guarda-redes António Filipe garantiu que a equipa está preparada para as exigências da I Liga. "Temos trabalhado para cometer menos erros. Agora é dar continuidade ao que temos feito e mostrar ao treinador que estamos prontos para jogar", apontou, numa opinião partilhada pelo lateral-esquerdo João Reis: "Está a ser uma preparação positiva. Para quem transitou da época passada é manter o que tinha feito, para quem chegou é afinar."

Já para Miguel Lopes, experiente defesa de 36 anos, não há favoritos nesta eliminatória da Taça da Liga. "A equipa do Portimonense tem qualidade e teve poucas saídas no plantel. Só nos compete dar continuidade ao que temos feito", sublinhou.

Caso a partida com o Portimonense termine empatada, a eliminatória será decidida nas grandes penalidades. Um tipo de decisão que traz boas recordações aos tricolores, principalmente a Bruno Brígido, guardião que defendeu uma grande penalidade no play-off decisivo dá acesso à I Liga, ante o Marítimo."Temos de estar prontos para isso. O histórico recente é bom, mas o momento não é tão tenso", recordou o guarda-redes brasileiro.

O jogo entre Portimonense e Estrela da Amadora está agendado para domingo, às 20h30, no Portimão Estádio. Será arbitrado por Ricardo Baixinho (AF Lisboa). Quem passar esta eliminatória, joga com o vencedor da partida entre o Leixões e Feirense.

Este é o primeiro jogo oficial dos tricolores, na época em que regressam à I Liga 14 anos depois da última presença.