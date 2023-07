Ronald continua no Estrela da Amadora

O Grémio Anápolis emprestou por mais uma época o extremo brasileiro, que já se apresentou ao serviço na Reboleira.

Ronald Pereira vai ficar no Estrela da Amadora mais uma época. Os tricolores conseguiram chegar a acordo com o Grémio Anápolis para a renovação por mais um ano e, assim, o extremo brasileiro, de 22 anos, segue com a equipa para a I Liga. Quando a época terminou, o jogador voltou para o Brasil para gozar um período de férias, enquanto o seu futuro não era definido.

Como as negociações chegaram a bom porto, Ronald Pereira foi informado que podia voltar a Portugal para se apresentar nos trabalhos amadorense. E foi o que aconteceu, dado que o ala já treina sob as ordens de Sérgio Vieira.

Na temporada passada, o jogador brasileiro foi um dos mais utilizados no ataque do Estrela da Amadora, com um registo de 35 jogos e cinco golos com a camisola tricolor.