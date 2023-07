Pré-época: Estrela apagou-se com brilho de Dybala

Estrela da Amadora perde com Roma

Depois da vitória matinal, no Seixal, contra o Benfica B, por 3-2, o Estrela da Amadora foi derrotado por 4-0, contra a Roma, de José Mourinho, esta noite no Estádio Municipal de Albufeira.

O campeão do mundo argentino, Paolo Dybala, foi com mais brilhou, com um bis cheio de classe, na parte final da primeira-parte, aos 42" e 44".

Depois dos primeiros 45" em que a formação de Sérvio Vieira equilibrou o encontro, repartindo a posse de bola frente aos italianos, quebrou fisicamente na segunda parte, com o jogo a ser sentenciado pelos golos de Llorente, aos 75" e Bove aos 80".