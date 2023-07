Pedro Sá terminou contrato com o Portimonense e segue noutro clube na I Liga

Ao fim de sete anos, o médio despediu-se de Portimão e vai mudar-se para a Amadora.

Pedro Sá é o primeiro reforço do Estrela da Amadora para o regresso à I Liga. O médio-defensivo, de 29 anos, terminou contrato com o Portimonense, depois de sete anos de ligação ao emblema algarvio, e não demorou muito a arranjar novo clube, assinando por duas épocas (até 2025) pelos tricolores. O trinco vai ser oficializado em breve.

Na Reboleira, Pedro Sá vai ser colega do guarda-redes Bruno Brígido e do avançado Kikas, eles que já acertaram a renovação de contrato com o clube por mais duas temporadas. No sentido contrário, apesar de terem mais um ano de vínculo, o central Rui Correia e o extremo Diogo Salomão estão de saída.