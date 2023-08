Pedro Mendes está perto de assinar pelo Estrela da Amadora

Caso esteja em boas condições, o central pode assim regressar a Portugal, dez anos depois de se ter desvinculado do Sporting.

Pedro Mendes está perto de ser reforço do Estrela da Amadora. O central, de 32 anos, que está sem clube desde que deixou os franceses do Montpellier no final de junho, está em negociações avançadas com os tricolores e o acordo entre as duas partes pode acontecer em breve. Ao que O JOGO apurou, a SAD liderada por Paulo Lopo propôs um contrato de um ano ao defesa português, com mais um de opção, este que está a ser analisado.

Entretanto, também há outra situação que está em avaliação por parte dos responsáveis amadorenses, que é a condição física do jogador. Nos últimos dois anos, Pedro Mendes foi assolado por várias lesões e apenas efetuou três jogos oficiais.

Caso esteja em boas condições, o central pode assim regressar a Portugal, dez anos depois de se ter desvinculado do Sporting.

A notícia começou por ser avançada por Pedro Sepúlveda.