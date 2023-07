Ndour já tem acordo para reforçar o ataque do Estrela da Amadora

Avançado tem acordo até 2025 e está ainda a acertar a desvinculação com o Cova da Piedade.

Ndour é o escolhido do Estrela da Amadora para suprir a vaga deixada na frente de ataque por João Silva, que saiu após terminar contrato. Ao que O JOGO apurou, o avançado senegalês de 22 anos já tem acordo com os tricolores para assinar até 2025, mas há uma situação que está a atrasar a oficialização da transferência. O dianteiro ainda está ligado contratualmente ao Cova da Piedade, clube que se fundiu recentemente com a B SAD, e está a negociar a desvinculação.

Em Portugal desde janeiro de 2021, Ndour começou por jogar nos sub-23 da B SAD antes de se estabelecer no plantel principal. Com a descida da equipa à II Liga, acabou por ser emprestado na época transata aos franceses do Châteauroux, clube pelo qual fez 25 jogos e apontou três golos.

A concretizar-se a transferência para a Reboleira, o avançado senegalês será mais uma opção para o treinador amadorense, Sérgio Vieira, lutando por um lugar na frente de ataque com Kikas e Ronaldo Tavares.

No Estrela, Ndour pode ser companheiro de Feratovic. O central esloveno estava em vias de ser emprestado aos polacos do Lechia Gdansk, mas não houve acordo com a SAD tricolor e, por isso, vai ser reintegrado no plantel. Na segunda metade da temporada passada, o defesa jogou, por empréstimo, no Benfica B.