Um golo Jota Silva deu o triunfo ao Vitória de Guimarães (1-0) frente Estrela da Amadora, em jogo da primeira jornada da I Liga, marcado pela expulsão de Miguel Lopes, na primeira parte.

Neste regresso à I Liga 14 anos depois, tudo se complicou para os tricolores quando, aos 20 minutos, Miguel Lopes foi expulso, com vermelho direto, depois de ter derrubado, Jota Silva.

Depois do jogo, recorrendo às redes sociais, o lateral do Estrela criticou a decisão do árbitro Manuel Oliveira, bem como do VAR. "Corto a bola, aqui esta, quem devia ser expulso?", publicou a acompanhar uma imagem do lance. Numa outra publicação, mostra a perna direita com marcas deixadas pelo lance com Jota Silva: "VAR e árbitro no seu melhor, eu é que levo o vermelho".