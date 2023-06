Lucão em análise no Estrela da Amadora

Defesa esteve emprestado ao Covilhã e agora tenta convencer Sérgio Vieira de que merece uma oportunidade no plantel.

Lucão vai tentar mostrar a Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, que merece um lugar no plantel que vai disputar a I Liga na próxima época. O central brasileiro de 25 anos foi emprestado ao Covilhã no mercado janeiro e, apesar da descida dos leões da serra ao terceiro escalão, esteve em bom plano, tendo efetuado 17 jogos. Números suficientes para que lhe seja dada uma nova oportunidade por parte da equipa técnica dos tricolores, que até pode perder alguns elementos do eixo defensivo neste defeso, como Kialonda Gaspar.

Contratado no verão passado ao Boa Esporte (Brasil), Lucão até começou a temporada como titular nos amadorenses, mas perdeu espaço a partir da terceira jornada. Ainda fez nove encontros pelo Estrela da Amadora, cinco como opção inicial, antes de ser cedido em janeiro ao Covilhã.