Léo Jabá oficializado como reforço do Estrela da Amadora

Léo Jabá, à direita na imagem, com a camisola do PAOK

Avançado brasileiro chega por empréstimo do São Caetano.

Léo Jabá é o primeiro reforço oficializado pelo Estrela da Amadora. O extremo brasileiro de 24 anos chega à Reboleira por empréstimo de um ano do São Caetano, clube pelo qual nos últimos meses fez 15 jogos e apontou dois golos.

Esta não é a primeira experiência do ala no futebol europeu. Léo Jabá já esteve na Grécia, ao serviço do PAOK, e na Rússia, onde vestiu a camisola do Akhmat Grozny.

Além deste reforço, a SAD tricolor também já assegurou a contratação dos médios Pedro Sá (ex-Portimonense) e Léo Cordeiro (ex-Mafra). Ambos assinaram por dois anos, mas ainda não foram apresentados.