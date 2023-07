Jogou na Grécia, passou pela Rússia e agora é reforço do Estrela da Amadora

Lóe Jabá com a camisola do PAOK num duelo europeu com o Benfica

Lóe Jabá chega emprestado pelo São Bernardo, do Brasil.

Léo Jabá é reforço do Estrela e chega por empréstimo, de um ano, do São Bernardo, do Brasil. Trata-se de um extremo brasileiro, 24 anos, que já jogou no futebol grego, ao serviço do PAOK. Andou ainda pela Rússia, vestindo a camisola do Akhmat Grozny. O ala é esperado na Reboleira até sexta-feira, dia em que arrancam os trabalhos.

Também perto de ser reforço está Léo Cordeiro. O médio brasileiro, 27 anos, terminou contrato com o Mafra e as negociações estão cada vez mais avançadas, devendo o jogador ser apresentado no Estrela da Amadora esta semana.

No que diz respeito a permanências no plantel liderado por Sérgio Vieira, ontem foi oficializada a renovação de Vitó. O médio prolongou o contrato com os tricolores por mais uma temporada.