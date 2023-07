Importante no trajeto de subida, tem pretendentes mas deve ficar

Jean Filipe foi considerado o melhor lateral-direito da II Liga

Importante no trajeto de subida do Estrela da Amadora e considerado o melhor lateral-direito da II Liga, Jean Filipe tem alguns pretendentes, nomeadamente do estrangeiro.

Até ao momento ainda não chegou nenhuma proposta concreta à SAD tricolor, que, dada a importância do jogador no plantel, dificilmente deverá transferir o defesa brasileiro, de 29 anos.