Estrela da Amadora vence Benfica B em teste realizado no Seixal

Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora

Redação com Lusa

Triunfo por 3-2, este sábado, em jogo realizado à porta fechada

O Estrela da Amadora, da I Ligal, venceu este sábado, por 3-2, o Benfica B, da II Liga, em jogo de preparação realizado à porta fechada no Campo n.º 1 do Benfica Campus, no Seixal.

Isnaba Graça, avançado da Guiné-Bissau, inaugurou o marcador para o conjunto amadorense, aos seis minutos, enquanto o benfiquista Gilson Benchimol, no último minuto do primeiro tempo, repôs a igualdade a um golo, resultado com que se atingiu o intervalo.

Na segunda parte, a equipa de Sérgio Vieira foi mais eficaz ao conseguir marcar por duas vezes entre os 75 e 80 minutos do encontro. O médio Pedro Sá e Camilo Dúran, reforços oriundos do Portimonense e Lusitânia dos Açores, respetivamente, foram os marcadores de serviço do Estrela.

A perder por 3-1, o Benfica B, treinado por Nélson Veríssimo, não conseguiu melhor do que encurtar a distância no marcador, aos 84 minutos, por intermédio do avançado Gerson Sousa.

O Estrela da Amadora estreia-se na I Liga em 13 de agosto com uma receção ao Vitória de Guimarães. No mesmo dia, mas a contar para a II Liga, o Benfica B recebe, no Seixal, o Mafra.