Estrela da Amadora reage à ação do Marítimo: "Teve oportunidade dentro de campo"

O Marítimo avançou com uma providência cautelar no TAD contra a Liga por causa do Estrela da Amadora e os amadorenses já reagiram ao caso.

O Estrela da Amadora diz que foi licenciado pela Liga Portugal "com base nos pareceres da comissão de auditoria que é independente" e responde ao Marítimo, dizendo que os madeirenses tiveram a oportunidade de ficar na I Liga "dentro de campo", mas não o conseguiram. Esta reação dos estrelistas surge na sequência da providência cautelar que os maritimistas apresentaram no TAD contra a Liga devido ao licenciamento do Estrela da Amadora para a próxima época.

"O Estrela foi licenciado pela Liga que é autoridade para o efeito, com base nos pareceres da comissão de auditoria que é independente. Confiamos nas instituições! O Marítimo teve a sua oportunidade dentro de campo, ao longo de uma época desportiva onde não foi capaz de demonstrar que merecia estar na primeira liga. Estamos a preparar-nos para fazer um bom campeonato na primeira liga, esperamos que o Marítimo esteja a fazer o mesmo na preparação do seu campeonato", disse fonte da SAD do Estrela da Amadora, contactada por O JOGO.

O TAD publicou esta segunda-feira o pedido de providência cautelar por parte do Marítimo contra a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), estando em causa o licenciamento do recém-promovido Estrela da Amadora para a época 2023/24, um pedido que deu entrada na passada sexta-feira.

Na base do pedido, os insulares defendem que o capital social do Estrela da Amadora, formação que derrotou os madeirenses no play-off de acesso à I Liga e os relegou para o segundo escalão, não cumpre os requisitos do regime jurídico das Sociedades Desportivas.

Com esta ação, o emblema madeirense procura impedir a presença do Estrela da Amadora nas competições profissionais, mesmo depois de os tricolores terem sido licenciados pela LPFP, que incluiu o clube agora promovido ao principal escalão nos sorteios da I Liga e da Taça da Liga.