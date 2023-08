Estrela da Amadora: Ndour já está fechado

Ponta de lança de 22 anos assina em definitivo pelos estrelistas.

Alioune Ndour vai ser reforço do Estrela da Amadora. Como O JOGO tinha adiantado, o avançado senegalês, de 22 anos, já tinha um acordo com a formação tricolor, mas faltava acertar a desvinculação do Cova da Piedade, detalhe que já está tratado e o jogador prepara-se para assinar até 2025.

O dianteiro fez os exames médicos e deve ser oficializado hoje na Reboleira.

Na época passada, marcou três golos em 25 jogos pelos franceses do Châteauroux, onde esteve emprestado pela B SAD.