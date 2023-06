Defesa-central angolano tem mais um ano de contrato com os estrelistas.

Kialonda Gaspar está referenciado pela Lázio, de acordo com alguma Imprensa italiana. O emblema de Roma, que na próxima época vai jogar na Liga dos Campeões, estará a analisar vários vídeos do central internacional angolano do Estrela da Amadora.

O defesa de 25 anos, escolhido para o melhor onze da II Liga na última temporada, tem mais um ano de contrato com os tricolores.