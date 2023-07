Estrela da Amadora confirma mais três particulares de pré-época

Já realizou dois até ao momento da pré-temporada.

O Estrela da Amadora confirmou esta terça-feira mais três encontros de preparação para o regresso à I Liga, frente ao Alverca, da Liga 3, o primodivisionário FC Porto e o Benfica B.

Sem que tenham divulgado os horários e os locais dos duelos nas redes sociais, os amadorenses irão defrontar o Alverca na sexta-feira, antes da estreia oficial na nova temporada, na visita ao Portimonense, a contar para a primeira fase da Taça da Liga.

Depois do confronto com os algarvios, agendado para as 20h30 de domingo, o conjunto tricolor ainda defronta o FC Porto, no dia 26, num jogo integrado no estágio da turma azul e branca em solo algarvio, seguindo-se um confronto com o Benfica B, no dia 29.

O Estrela da Amadora soma, na pré-temporada em curso, dois jogos realizados, tendo sofrido um desaire com o Sporting, por 4-1, e uma igualdade (1-1) perante o Casa Pia.