Estrela da Amadora cede Lucas Rafael ao Red Bull Bragantino

Redação com Lusa

Esteve no Covilhã na segunda metade da época 2022/23.

O Estrela da Amadora emprestou o brasileiro Lucas Rafael ao Red Bull Bragantino até dezembro, após passar a segunda metade da última temporada no Covilhã.

"O CF Estrela da Amadora SAD informa que chegou a acordo com o Red Bull Bragantino para o empréstimo do defesa Lucas Rafael", lê-se nas redes sociais dos amadorenses.

O central, de 25 anos, realizou nove encontros na derradeira época ao serviço do Estrela da Amadora, antes de efetuar 17 jogos pela formação serrana, regressando à Reboleira para a pré-época, mas sem conseguir assegurar um lugar no plantel "tricolor".

Com passagens no seu currículo por Boa Esporte, São Caetano, Amazonas FC, VOCEM, Picos, CSA, Flamengo-PE e Artsul, Lucas Rafael retorna assim ao Brasil para reforçar o sexto classificado do campeonato brasileiro, orientado pelo português Pedro Caixinha.

Os estrelistas contam com quatro reforços no retorno à I Liga portuguesa de futebol: os médios Pedro Sá (ex-Portimonense), Léo Cordeiro (ex-Mafra) e Manuel Keliano (ex-1º de Agosto, de Angola), e o avançado Léo Jabá (ex-São Bernardo, do Brasil).

O central Rui Correia (Belenenses), o médio Latyr Fall e o ponta de lança João Silva saíram, enquanto o guarda-redes Bruno Brígido, os defesas Miguel Lopes e Gaspar, os médios Aloísio e Vitó e os avançados Ronald, Kikas e Gustavo Henrique renovaram.

Eliminado na primeira fase da Taça da Liga pelo Portimonense (3-1), a equipa orientada por Sérgio Vieira estreia-se na edição 2023/24 da I Liga com uma receção ao Vitória de Guimarães, a partir das 18h00 de 13 de agosto, no Estádio José Gomes, na Amadora.