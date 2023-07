Emanuel Recoba muda-se do Leixões para o Estrela da Amadora

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Diretor desportivo dos leixonenses nas duas últimas temporadas vai assumir funções na equipa da Amadora.

Emanuel Recoba deixou o cargo de diretor desportivo do Leixões e vai assumir funções na estrutura diretiva do Estrela da Amadora, sabe O JOGO.

Natural de Matosinhos, o profissional, de 34 anos, despede-se dos Bebés do Mar ao fim de oito anos. Nas duas últimas temporadas foi diretor desportivo. Agora, reencontra Paulo Lopo e José Faria, com quem trabalhou no Leixões.

Os estrelistas, recorde-se, subiram este ano ao principal escalão do futebol português