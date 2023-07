Depois do Benfica B, o Lechia Gdansk: Estrela da Amadora vai emprestar Feratovic

Central vai ser cedido com opção de compra

Amir Feratovic vai voltar a ser emprestado pelo Estrela da Amadora. O central que esteve cedido ao Benfica B na segunda metade da temporada passada vai prosseguir a carreira na Polónia, mais concretamente no Lechia Gdansk.

O Estrela, sabe o O JOGO, já aceitou a oferta do clube polaco, pelo que o central esloveno seguirá para aquele país por empréstimo com opção de compra de 250 mil euros, a pagar em duas tranches e com 20 por cento de uma futura venda.

Feratovic disputou oito jogos pelo Benfica B na segunda metade de 2022/23. Pelo Estrela, onde chegou proveniente da Roma, fez 11, na primeira metade.