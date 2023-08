Bruno Brígido: "Fico feliz pela minha exibição, mas consternado pelo resultado"

Declarações de Bruno Brígido, guarda-redes do Estrela da Amadora, após a derrota por 2-0 em casa do Benfica, na segunda jornada do campeonato.

O jogo: Viemos para jogar o jogo e estivemos bem, mas do outro lado esteve uma grande equipa. Agora é corrigir os erros porque o campeonato está a começar. Estudámos muito bem o adversário, sabíamos das dificuldades e temos de continuar a nossa caminhada, temos tudo para fazer um campeonato competente."

Exibição: "Claro que me preparei e analisei o adversário. O nosso departamento de analise é muito competente em todos os jogos. Fico feliz pela minha exibição, mas consternado pelo resultado."