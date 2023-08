Adjunto do Estrela da Amadora e a derrota com o Benfica: "Se não tivéssemos as lesões..."

Declarações de Luís Matos, treinador adjunto do Estrela da Amadora, após a derrota por 2-0 frente ao Benfica, no Estádio da Luz

Satisfeito pelo que a equipa mostrou? "Saímos frustrados, porque perdemos o jogo. Não saímos satisfeitos, apesar de termos sido muito competitivos e de conseguirmos neutralizar as todas as qualidades do jogo o Benfica e as qualidades individuais de cada jogador."

Lesões: "Ficámos condicionados pela primeira lesão e depois na segunda, em que não pudemos fazer mais substituições. Acabámos o jogo muito condicionados e isso refletiu-se no resultado final. Estou convencido de que se não tivéssemos as lesões íamos disputar o jogo até ao final e provavelmente o resultado seria outro."

Leia também Benfica Árbitro assinala penálti contra o Benfica, mas reverte decisão após consultar o VAR Ao minuto 56 do encontro da segunda jornada, Gustavo Correia assinalou grande penalidade para o Estrela da Amadora na Luz, por braço na bola de Florentino. Reverteu depois a decisão após recorrer ao VAR. Veja o lance abaixo.

Espírito de sacrifício: "Esta equipa tem espírito de sacrifício, de coragem, como foi demonstrado pelo Mansur, que com a lesão conseguiu manter-se ate final como um herói, para ajudar a equipa. Penso que isso se reflete neste espírito de equipa que há neste Estrela, que vai continuar a ser competitivo e a lutar pelo melhor resultado e vai chegar aos resultados positivos de certeza absoluta."

Três substituições de uma assentada ainda com o resultado em 0-0. Dar frescura ou ambição para mais? "As duas coisas. Foi para dar frescura física, havia jogadores em défice físico e como estamos no início da época foi para dar frescura física e tentar chegar mais próximo da baliza do adversário e tentar marcar golos."

À medida que o tempo foi passando o Estrela acreditou que podia fazer mais? "Acreditámos sempre. Quando se joga num campo de uma equipa com o poderio do Benfica e quanto mais tempo vai passando e vamos aguentando, vamos acreditando num resultado positivo, empate ou vitória. Tivemos algumas oportunidades de fazer melhor, com mais eficácia do que fizemos."