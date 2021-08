Xavier emprestado pelo Panathinaikos ao Estoril

Xavier, reforço do Estoril, esteve no Tondela entre 2018 e 2020

Extremo de 29 anos confirmado no dia em que o ataque da equipa de Bruno Pinheiro também foi reforçado com o ponta de lança Rui Fonte

Xavier é reforço do Estoril, confirmando-se a notícia dada em tempo oportuno por O JOGO. O extremo de 29 anos vai ser jogador da equipa de Bruno Pinheiro, por empréstimo do Panathinaikos, clube grego que representa desde o verão de 2020 e no qual fez sete jogos na época passada.

Natural de Guimarães, Xavier formou-se no Vitória de Guimarães e iniciou o percurso profissional no Tourizense, em 2011/12, passando posteriormente por Braga B, Feirense, Leixões, Marítimo - durante três temporadas -, Paços de Ferreira e Tondela, onde esteve, entre 2018 e 2020, antes de rumar à Grécia. Tem 156 jogos e oito golos na I Liga.