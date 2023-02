Veríssimo lembra: "Vínhamos de um ciclo de quatro jogos com uma vitória"

Declarações de Nélson Veríssimo após o Estoril-Boavista (2-1), partida em atraso da 14ª jornada da Liga Bwin

Vitória: "Há que tirar o chapéu aos jogadores em função do que temos vindo a viver. Vínhamos de um ciclo de quatro jogos em que tínhamos tido uma vitória, com o Casa Pia. Começámos a perder e virámos, o que é um ponto muito positivo para a nossa equipa, pois, no contexto em que vivemos, começar a perder e, depois, alcançar a reviravolta é um ponto muito positivo a nosso favor. Tivemos mais situações junto da baliza do Boavista, mais remates, mais posse de bola, aspeto que vale o que vale porque a partir dos 40 minutos o Boavista começou a jogar com menos um".

Equipa mostrou caráter: "Senti que a equipa estava ligada e que, em condições normais, nós ganharíamos o jogo. É verdade que sofremos um golo aos quatro minutos, mas depois os jogadores deram a resposta que deveriam dar. Sobre a questão da reviravolta, tenho-lhes dito isso, a equipa tem qualidade e estes jogadores têm qualidade. Apesar de termos jogado com um Boavista com menos uma unidade acho que estivemos muito bem no que fizemos desde o princípio ao fim. Agora, é continuar com o que nós temos vindo a fazer, foco no dia-a-dia e treino a treino para o próximo jogo com o Rio Ave".