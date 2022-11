Nélson Veríssimo, no fim do Estoril-Benfica

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador estorilista, após o Estoril-Benfica (1-5), partida relativa à 12.ª jornada da Liga Bwin.

Goleada sofrida: "Pelos números que são, é uma vitória incontestável. Ficam duas ou três ilações: temos de ser mais eficazes. Quando estava 0-0, temos uma boa oportunidade do Rodrigo [Martins] e que não teve sucesso. Depois, o facto de termos sofrido o primeiro golo aos 25 minutos. Sabíamos que o Benfica queria uma entrada forte. Depois, temos de ser mais fortes nas bolas paradas. É uma situação em que temos de ter outro controlo. A partir do momento em que o resultado se avoluma, a equipa ficou com menos confiança. Houve momentos em que tivemos qualidade e na quarta-feira defrontamos o mesmo adversário, pelo que temos de ver o copo meio cheio. Vamos ter oportunidade de corrigir o que fizemos de menos bem e potenciar o que fizemos bem".

Como encara esse jogo? "De forma positiva. Estamos chateados com o volume do resultado mas vamos recuperar os jogadores e na quarta-feira vamos olhar para as melhores soluções".

Baixas: "Não me vou desculpar com isso. Houve jogadores que não puderam dar o contributo mas só contamos com os jogadores que estão disponíveis".