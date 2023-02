Veríssimo: "Existe uma enorme crença naquilo que estamos a fazer"

Declarações do treinador do Estoril na antevisão ao jogo com o Rio Ave.

O treinador do Estoril, Nélson Veríssimo, salientou a "crença" existente no grupo de trabalho que tem à disposição para continuar no caminho das vitórias na I Liga de futebol.

"Existe uma enorme crença naquilo que estamos a fazer e uma grande capacidade de lutar contra as adversidades", afirmou o treinador, em vídeo de antevisão publicado nas redes sociais do Estoril, relativo ao jogo que colocará os canarinhos perante o Rio Ave, da 20.ª jornada.

A partida, que se realizará esta segunda-feira, surge após o regresso do conjunto da Amoreira aos triunfos, situação que foi particularmente valorizada por Nélson Veríssimo. "O facto de termos começado o jogo a perder e a resposta que a equipa deu demonstram vitalidade e capacidade de dar a volta a resultados que não nos são favoráveis", avaliou o técnico.

Após o triunfo sobre o Boavista, o desafio para o plantel do Estoril Praia e concretamente para Nélson Veríssimo passa por criar uma série positiva de resultados, a começar já por uma vitória em Vila do Conde.

"Temos de manter esta chama viva, tem estado bem presente no que temos a fazer e a esta chama que demonstrámos no jogo com o Boavista temos de dar continuidade já no próximo jogo", completou o técnico, motivado pelo triunfo caseiro (2-1) registado na passada quinta-feira.

Depois de ter vencido o Boavista no Estádio António Coimbra da Mota, o Estoril Praia ruma ao Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde, para defrontar o Rio Ave esta segunda-feira, pelas 19h00 horas, em jogo válido pela 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Gustavo Correia, da Associação do Porto, será o árbitro designado para apitar a partida.