Veríssimo elogia resposta do Estoril: "Por muito que se tente desligar do primeiro jogo..."

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador estorilista, após o Estoril-Benfica (0-1), partida relativa à quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Nova derrota com o Benfica: "São dois jogos distintos. Tenho de dar os parabéns aos jogadores pela mentalidade e pelo compromisso que tiveram num jogo difícil e em que jogaram com menos um. Por muito que se tente desligar do primeiro jogo não é fácil, mas eles conseguiram-no muito bem. Conseguimos em alguns momentos dividir o jogo. Na primeira parte eles tiveram mais caudal ofensivo e chegámos ao intervalo com um nulo. A segunda parte fica marcada pela expulsão do Francisco [Geraldes]. Claro que com menos um e contra uma equipa como o Benfica, o jogo fica mais difícil. Tivemos algumas situações em que podíamos ter feito golo, estamos chateados com o resultado, mas satisfeitos pelo que fizemos neste segundo jogo".

O que mudou em relação ao primeiro jogo? "Identificámos alguns problemas no nosso processo defensivo. Tentámos corrigir e em alguns momentos conseguimos fazê-lo bem. Tivemos em atenção as transições do Benfica e em muitos momentos tivemos sucesso nessas ações. Conseguimos dividir o jogo, mas com a fase em que o Benfica está, criou-nos muitas dificuldades".

Mudanças na segunda parte: "Foi um pouco também fazer a gestão e a recuperação física dos jogadores, depois de perceber o que poderiam dar. O João [Carlos] e o Francisco [Geraldes] estiveram bem na ligação ao corredor central, numa perspetiva de dar segurança. Na expulsão, o Francisco tenta chegar àquela bola, aparentemente em falta e a partir daí a equipa teve de se sacrificar. Temos de valorizar esse espírito".

O que fica destes dois jogos? "Ficam duas derrotas, três pontos perdidos no primeiro e a eliminação no segundo jogo. Foi um bom teste para a equipa, temos uma média de idades muito baixa. Muitos jogadores estão a fazer o primeiro jogo frente a equipas grandes nesta temporada. Dentro do que foi a reformulação da equipa, 72 horas depois do primeiro jogo, foi um bom teste para reagir a um momento que não foi feliz. Estamos a ganhar maturidade e e este o caminho a seguir".