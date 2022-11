Veríssimo confia no valor do seu Estoril: "Podemos causar dificuldades ao Benfica"

Redação com Lusa

O Estoril recebe o Benfica este domingo, pelas 20:30, no Estádio António Coimbra da Mota, na 12.ª jornada da Liga Bwin, com o objetivo de ser o primeiro conjunto a conseguir vencer os 'encarnados' na presente temporada

O treinador do Estoril, Nélson Veríssimo, mostrou-se este sábado crente de que a equipa que comanda poderá "causar dificuldades" ao Benfica no encontro entre os dois conjuntos pela Liga Bwin, a realizar este domingo.

"A abordagem e a preparação para este jogo foram semelhantes às dos jogos anteriores. Sabemos que vamos ter uma tarefa difícil, o nosso adversário está num momento muito bom quer no que são os resultados, quer nas suas exibições," reconheceu o treinador dos 'canarinhos', num vídeo de antevisão ao jogo colocado pelo Estoril nas suas redes sociais.

Apesar do favoritismo que à partida se atribui ao Benfica, líder isolado da Liga Bwin, Nélson Veríssimo encontra na "mentalidade competitiva" uma arma para que o Estoril possa discutir a vitória.

"Acreditamos que amanhã [domingo], se tivermos a mentalidade competitiva que temos tido nos últimos jogos e sabendo aquilo que temos de fazer tanto a defender como a atacar, podemos causar dificuldades ao Benfica," declarou o técnico, apostado em ver o grupo de trabalho executar com sucesso o plano de jogo trabalhado durante a semana.

O técnico do emblema da Linha de Cascais mostrou-se impressionado pela excelente condição que o Benfica atravessa - lidera a Liga Bwin sem ter sofrido qualquer derrota em onze jornadas até ao momento realizadas e segue invicto na temporada - mas confia também nas possibilidades que a sua equipa tem para a disputa do resultado.

Leia também Vídeos LaLiga contra a Superliga europeia: "Destruiria êxitos como o do FC Porto da Liga dos Campeões" Com um vídeo publicado nas redes sociais, esta sexta-feira, a LaLiga explicou os motivos pela qual é contra a criação de uma Superliga Europeia, um projeto anunciado em abril de 2021 e que acabou por cair por terra. Pelo menos por enquanto. A Liga espanhola dá o exemplo das campanhas de sucesso do FC Porto (e de outros clubes que não os tubarões europeus) na Champions para mostrar o porquê de ser contra esta ideia. Veja o vídeo.

"Existe, portanto, uma série de aliciantes para este jogo, além da envolvência que o jogo tem em si. Acima de tudo, há que reconhecer qualidade e mérito ao adversário pelo que tem feito, mas também muito foco na nossa capacidade," concluiu Nélson Veríssimo, na véspera de um jogo de elevado nível de exigência para os seus comandados.

O Estoril recebe o Benfica este domingo, pelas 20:30, no Estádio António Coimbra da Mota, na 12.ª jornada da Liga Bwin, com o objetivo de ser o primeiro conjunto a conseguir vencer os 'encarnados' na presente temporada. O árbitro nomeado para o jogo será Nuno Almeida, da associação do Algarve.