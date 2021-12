"Vai dar trabalho voltar a ganhar esta mentalidade, mas quem está no Estoril vai ter que a ter"

Declarações do treinador do Estoril, no final do encontro com o Moreirense (1-0)

Holofotes: "Ninguém está deslumbrado. Se calhar, a determinado momento, sentiu-se que as coisas foram fáceis. Perdemos bem, não chega jogar só 45 minutos, o jogo tem 90. Em Tondela foi a mesma coisa. Vamos voltar a ter humildade que sempre tivemos e a correr mais do que adversário, porque futebol não chega."

Roda gigante no final: "As dinâmicas de vitória custam muito. Fizemos uma época fantástica no ano passado, chegámos à Liga Bwin com muito mérito. As vitórias foram surgindo esta época, na dúvida das nossas capacidades. Toda a gente trabalhou. Quando achamos que estamos bem e jogamos na ponta dos pés, as coisas acabam por desaparecer muito rápido. É muito fácil perder o que se conquistou. Vai dar trabalho voltar a ganhar esta mentalidade, mas quem está no Estoril vai ter que ter essa mentalidade. Para se querer mais é preciso fazer-se mais."