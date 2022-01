Uma ausência que se tem feito notar nos números do Estoril

Central brasileiro Lucas Áfrico está fora da competição desde fim de novembro, quando sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo.

Lucas Áfrico, central do Estoril, sofreu uma lesão grave no ligamento cruzado do joelho esquerdo em novembro de 2021, ficando de fora da competição até ao final da época.

Aquando da lesão do jogador brasileiro, o Estoril ocupava o quarto lugar da Liga Bwin, com seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, numa média de 0,69 golos sofridos por jogo, aqui incluindo ainda a Taça da Liga.

Agora, três meses após a ausência do patrão da defesa, os estorilistas ocupam a sétima posição do campeonato, com uma média de 1,8 golos sofridos.

Lucas Áfrico - época 21/22

11 jogos - Liga Portugal - 968 minutos - seis vitórias, cinco empates e duas derrotas

2 jogos - Taça da Liga - 180 minutos - uma vitória e uma derrota

Taça da Liga

Estoril 2 x 1 Nacional

Estoril 0 x 1 Famalicão

Liga Portugal

Estoril 2 x 0 Arouca

Estoril 0 x 0 Vitória de Guimarães - único jogo que não atuou 90 minutos

Estoril 3 x 1 Paços Ferreira

Estoril 2 x 1 Marítimo

Estoril 2 x 1 Tondela

Estoril 0 x 1 Sporting

Estoril 1 x 1 Boavista

Estoril 2 x 2 Gil Vicente

Estoril 2 x 0 Portimonense

Estoril 1 x 1 Benfica

Estoril 1 x 1 Vizela

Nove golos sofridos, quarto lugar na Liga Bwin (de acesso à UEFA Conference League), média de 0,69 golos sofridos por jogo

Estoril época 21/22 sem Lucas Áfrico

10 jogos - oito na Liga Portugal e dois na Taça de Portugal - duas vitórias, dois empates e seis derrotas

Estoril 5 x 0 Serpa

Estoril 2 x 2 Santa Clara

Estoril 0 x 2 Braga

Estoril 1 x 0 B-Sad

Estoril 2 x 2 Famalicão

Estoril 1 x 3 Tondela

Estoril 0 x 1 Moreirense

Estoril 2 x 3 Porto

Estoril 1 x 3 Vitória SC

Estoril 1 x 2 Arouca

18 golos sofridos, sétimo lugar na Liga Bwin (a cinco pontos da zona de classificação para competições europeias), média de 1,8 golos sofridos por jogo