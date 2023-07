Transferência para a Arábia não se concretizou e Cassiano fica no Estoril

Avançado brasileiro segue para a segunda época na equipa canarinha.

Cassiano vai permanecer no plantel do Estoril, pelo menos para já. Como O JOGO noticiou, o avançado brasileiro, de 34 anos, tinha uma proposta para rumar à Arábia Saudita, mas a transferência para aquele país não se efetivou. Desta maneira, o goleador apresentou-se anteontem e fez exames médicos no emblema canarinho, com o qual tem mais um ano de contrato.

Se permanecer na Amoreira, o dianteiro vai voltar a ser treinado por Álvaro Pacheco. O treinador do Estoril trabalhou com Cassiano durante duas temporadas no Vizela.