Tiago Santos deixa o Estoril e é apresentado como reforço no futebol francês

Jovem lateral foi uma surpresas da temporada 2022/23.

O Estoril, da I Liga, formalizou a saída do defesa Tiago Santos, num comunicado em que elogia o profissionalismo e qualidade do jogador., que foi apresentado nos franceses do Lille.

"Obrigado, Tiago Santos. Chegou em 2022, venceu a Liga Revelação e a Taça Revelação. Subiu ao plantel principal e rapidamente se tornou uma referência do Mágico! Brilhou com o 62 nas costas e, depois de 34 jogos e oito assistências, o nosso 'Derlei' segue a sua carreira noutro clube, sem esquecer que esta será sempre a sua casa", escreveu o clube, em nota oficial.

No mesmo texto, o emblema da Amoreira enalteceu o contributo do jogador na temporada e meia em que envergou a camisola dos 'canarinhos' e endereçou-lhe votos do maior sucesso. "A Estoril Praia, Futebol - SAD deseja ao Tiago Santos todos os sucessos pessoais e profissionais na nova etapa e agradece a dedicação com que sempre vestiu as nossas cores. Obrigado Tiago", completou.

Tiago Santos, de 20 anos, deixa o Estoril depois de somente uma temporada na I Liga, na qual ajudou o clube da Linha de Cascais a assegurar a manutenção, mais concretamente na 14.ª posição da tabela.

O contrato com o Lille é válido por cinco épocas.