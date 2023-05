Tiago Santos bate João Neves e Diogo Costa para ser o melhor jovem de abril da Liga Bwin

O lateral direito do Estoril foi o mais votado pelo Sindicato dos Jogadores, ultrapassando João Neves e Diogo Costa.

Tiago Santos, do Estoril, conquistou o prémio de Melhor Jovem da Primeira Liga, relativo ao mês de abril.

Nos três jogos em que o lateral direito dos estorilistas participou, o jovem de 20 anos contribuiu de forma direta para a vitória sobre o Santa Clara por 3-0, assistindo Rodrigo Martins para o último golo.

Na receção ao Portimonense e na visita ao Benfica, o defesa cumpriu os 90 minutos

Tiago Santos somou 12,81% dos votos. Em segundo lugar ficou João Neves, do Benfica, com 12,45%, e a fechar o pódio ficou o guarda-redes do FC Porto, Diogo Costa, que conquistou 12,40% das preferências.