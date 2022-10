Esta terça-feira,. o plantel liderado por Nélson Veríssimo regressa ao trabalho

Nélson Veríssimo, treinador do Estoril, pode ter de volta para a deslocação de domingo, ao terreno do Portimonense, um dos seus jogadores mais influentes esta época. Trata-se de Tiago Gouveia, que falhou o último jogo, com o Braga, por ter acumulado uma série de cinco cartões amarelos. Além disso, o extremo, de 21 anos, emprestado pelo Benfica, também estava a contas com uma lesão no ombro direito, problema que o afastou da partida da Taça de Portugal, ante o Amora.

Ao que O JOGO apurou, o camisola 21 dos canarinhos já está praticamente recuperado deste problema físico. Esta terça-feira,. o plantel liderado por Nélson Veríssimo regressa ao trabalho, uma sessão no qual o ala já deve treinar sem limitações.

Antes da lesão e do castigo, Tiago Gouveia tinha sido titular em todos os jogos da temporada. O extremo, cedido pelo Benfica, já apontou dois golos com a camisola do Estoril.