Tiago Gouveia após o FC Porto-Estoril: "Não é fácil chegar a casa do campeão nacional..."

Tiago Gouveia em disputa com João Mário

Declarações de Tiago Gouveia, jogador do Estoril, após a derrota no Dragão com o FC Porto (3-2), na jornada 24 da Liga

Análise: "É frustrante sair daqui sem pontos. Não digo que fizemos um grande jogo, porque perdemos, mas fizemos um jogo muito competente. Temos de estar bastante orgulhosos do que fizemos. Podemos dar mais e vamos dar mais. Marcámos dois golos e podíamos ter marcado mais um ou dois. É de enaltecer o trabalho da equipa. Não é fácil chegar a casa do campeão nacional e fazer dois golos. Temos de continuar o nosso trabalho. Sabemos que é difícil, mas a caminhada é longa. Este grupo está preparado para o que aí vem e a permanência na I Liga será assegurada."

Estratégia: "Estas equipas grandes, quando não têm bola, correm mais do que querem e ficam um pouco desconfortáveis. Foi isso que tentámos. Procurámos estar compactos, defender bem e ter bola com qualidade."

Mau momento: "O problema somos nós [jogadores], somos nós que temos de sair desta situação e acredito que vamos sair desta situação. Estamos numa má fase, mas vamos acabar a época como queremos".

