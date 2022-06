Tiago Araújo rescinde com o Benfica e muda-se em definitivo para o Estoril

Águias mantêm metade do passe do jovem de 21 anos

Tiago Araújo, extremo de 21 anos que esteve emprestado pelo Benfica ao Arouca na última temporada, vai mudar-se, em definitivo, para o Estoril.

O jovem já realizou os exames médicos e vai assinar esta tarde um contrato de três temporadas com o nono classificado da última edição da Liga Bwin, após ter realizado 16 partidas pelo conjunto arouquense na segunda metade da época.

O Benfica vai salvaguardar uma cláusula de recompra do jogador e mantém metade do passe do internacional sub-21 português, que completou a maioria da formação no Seixal.