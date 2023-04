Tiago Araújo desativa redes sociais após Benfica-Estoril

Jogador do Estoril foi alvo de comentários insultuosos após o Benfica-Estoril da 29ª jornada da Liga Bwin

Tiago Araújo, médio do Estoril, desativou a sua conta na rede social Twitter e colocou em privado a que tem Instagram - onde quem o segue também deixou de poder comentar -, pouco depois da derrota, por 1-0, em casa do Benfica. Em causa, comentários e insultos na recebidos apóso jogo da 29ª jornada da Liga Bwin, disputado este domingo no Estádio da Luz.

Tiago Araújo, que esta época se transferiu para o clube da Linha, fez a formação do Benfica, tendo cumprido a segunda metade da temporada passada no Arouca, por empréstimo dos encarnados.

Este domingo, Araújo foi titular, sendo substituído ao intervalo por Francisco Geraldes. Em campo, o médio acabou por estar ligado a dois penáltis assinalados na primeira parte, sendo que no primeiro viu o VAR reverter a decisão do árbitro. No segundo, João Mário permitiu a defesa do guarda-redes estorilista.

