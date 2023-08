Álvaro Pacheco agradece esforço pelos reforços: "Tenho de deixar uma palavra..."

Álvaro Pacheco vai estrear-se no comando técnico do Estoril Praia

O treinador do Estoril, Álvaro Pacheco, agradeceu este sábado à administração do clube pelo esforço em reforçar o plantel de forma a estar preparado para disputar a jornada inaugural da I Liga.

Álvaro Pacheco vai estrear-se no comando técnico do Estoril e mostrou-se satisfeito pela construção gradual do plantel, que iniciou os trabalhos com somente um reforço e, no espaço de duas semanas, aumentou a contagem para 11 novas incorporações e um plantel preparado para dar início ao campeonato.

"Tenho de deixar uma palavra pelo que acho que foi o esforço, não só do nosso presidente, como também de toda a estrutura por termos ido buscar aqueles jogadores com o perfil que procuramos e que achamos que são argumentos para nos ajudar a estarmos mais fortes", reconheceu, dando o mote para a conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Arouca.

Álvaro Pacheco mostrou-se esperançoso em iniciar o campeonato a vencer frente a um adversário que também mudou de treinador, tendo recrutado Daniel Ramos, mas que, no entender do líder técnico dos canarinhos, preservou uma identidade bem vincada.

"O Arouca tem um treinador muito competente e também experiente e isso nota-se pelo desenrolar destes jogos que tem feito, não só nos particulares, como também neste último para a Liga Conferência", elogiou, esperando dificuldades perante um adversário que esta quinta-feira defrontou os noruegueses do Brann, pela fase de qualificação para a Liga Conferência Europa.

Para levar de vencida o Arouca, o treinador valoriza, acima de tudo, o processo, o crescimento e a identidade que o grupo tem revelado desde o primeiro dia de trabalho.

"O nosso foco, aquilo com que me preocupo mais e que capta mais a atenção, é olhar para o que é o nosso processo, aquilo que tem sido o nosso crescimento e o meu desafio é perceber como iremos continuar a crescer, mantendo-nos fiéis ao que é a nossa identidade", analisou, expectante sobre a resposta que a equipa continuará a dar perante um desafio difícil.

O treinador manifestou total satisfação com o plantel que tem à sua disposição, não enjeitando, em todo o caso, a chegada de mais um ou outro reforço.

O Estoril terá encontro marcado com o Arouca, em desafio da primeira jornada da I Liga, agendado para as 20h30 de domingo, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.