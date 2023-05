Sem contar no Estoril, Rosier tem interessados em França e Espanha

Em final de contrato, o médio francês está afastado do plantel desde janeiro e tem interessados em França e Espanha.

Desde o final de dezembro que Rosier não é opção no Estoril. Em final de contrato e sem acordo para renovar, o médio-defensivo francês, de 24 anos, foi alvo de um processo disciplinar por parte da SAD canarinha e, desde então, tem treinado à margem do restante plantel orientado por Ricardo Soares. Os canarinhos ainda tentaram colocá-lo durante o mercado de transferência de inverno, nomeadamente em emblemas do segundo escalão inglês, mas nenhum negócio avançou.

Portanto, o trinco continuou fora das opções, mas, mesmo sem jogar, Rosier continua a despertar o interesse de outros clubes. Ao que O JOGO apurou, os franceses do Clermont e os espanhóis do Almería estão atentos à situação do jogador e podem fazer em breve uma proposta ao jogador, que pode assinar por quem entender.