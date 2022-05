Se Crespo sair, Fenerbahçe pode voltar a contratar no Estoril

Imprensa turca adianta que André Franco poderá rumar ao Fenerbahçe, caso Miguel Crespo deixe o clube.

Crespo, médio que se transferiu do Estoril para o Fenerbahçe (Turquia) no verão passado, pode ainda render três milhões de euros aos cofres do Estoril. Isto porque a SAD canarinha reteve 20 por cento do passe do criativo, que é pretendido pelo Atlético de Madrid (Espanha), num negócio que pode chegar aos 15 milhões de euros.

Caso a transferência se efetive, a Imprensa turca avança que o substituto pode chegar da Amoreira, mais concretamente André Franco, que foi o melhor marcador do Estoril esta temporada, com 11 golos.