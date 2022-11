"Santa Clara está em crescendo e vai colocar-nos muitas dificuldades"

Nélson Veríssimo, treinador do Estoril

Redação com Lusa

Treinador do Estoril Praia espera "muitas dificuldades" perante o Santa Clara.

O treinador do Estoril Praia, Nélson Veríssimo, reconheceu esperar "muitas dificuldades" do Santa Clara, adversário no jogo da 13.ª jornada da I Liga.

"Foi importante recuperarmos bem os nossos jogadores para darmos uma resposta ao nível da ambição que nós temos," considerou Nélson Veríssimo, em vídeo de antevisão, hoje publicado pelo Estoril Praia nas suas redes sociais, sobre o jogo que colocará o emblema da Amoreira perante o conjunto açoriano.

Esta segunda-feira, na 13.ª jornada do campeonato, o líder técnico do emblema da Linha de Cascais espera retomar o caminho das vitórias, depois de duas derrotas consecutivas face ao Benfica, primeiro para a I Liga (5-1) e, dias depois, na Taça de Portugal (1-0).

"Queremos sair dos Açores com um resultado positivo e um resultado positivo passa sempre por lutar pela vitória, tendo em consciência que vamos defrontar um adversário complicado," assumiu.

Nélson Veríssimo acentuou ainda as qualidades do oponente que terá pela frente nos Açores.

"Na nossa opinião, o Santa Clara é uma equipa que está em crescendo e vai colocar-nos muitas dificuldades, quer no nosso processo ofensivo, quer no defensivo," anteviu o técnico de 45 anos.

Com o objetivo de regressar à metade superior da tabela da I Liga - ocupa atualmente a 11.ª posição, com 16 pontos -, o Estoril Praia aterrou ao final da tarde de hoje nos Açores, onde irá defrontar o Santa Clara no seu reduto, o Estádio de São Miguel, pelas 20:15 horas (horário de Portugal continental, menos uma hora nos Açores) desta segunda-feira.

O jogo, relativo à 13.ª jornada do campeonato, será arbitrado por André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.