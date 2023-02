SAD do Estoril avalia continuidade de Nélson Veríssimo

Contestação dos adeptos ao treinador subiu de tom e a SAD está a avaliar a continuidade.

Está complicada a situação de Nélson Veríssimo no Estoril. Depois da derrota de sábado em casa frente ao último classificado, o Paços de Ferreira, a contestação ao treinador, de 45 anos, subiu de tom e foram visíveis vários lenços brancos no final.

A preocupação pelos resultados negativos recentes não é só dos apoiantes e estende-se também à SAD estorilista. Ao que O JOGO apurou, a continuidade do técnico está a ser avaliada pelos responsáveis do Estoril e não é certo que este oriente a equipa em Alvalade, na próxima jornada. Hoje, o dia pode trazer novidades sobre o eventuais mudanças.

Contratado no verão para render Bruno Pinheiro, Nélson Verissimo teve um arranque positivo no comando dos canarinhos. Contudo, nas últimas oito jornadas, o Estoril somou duas vitórias e seis derrotas, resultados que determinaram a queda para o 15.º lugar, posição logo acima da zona do play-off de permanência, mas com mais sete pontos do que o Santa Clara.