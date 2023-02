SAD do Estoril afasta Rosier. Francês treina com os sub-23

Por ter recusado renovar contrato e algumas propostas que chegaram em janeiro, o médio francês está afastado da equipa principal e a treinar com os sub-23

Rosier passou de indiscutível a não convocado no Estoril. As razões para este afastamento, apurou O JOGO, não estão relacionadas com nenhuma lesão, nem são de ordem técnica, mas por uma decisão da SAD canarinha, que decidiu afastar o médio francês, de 24 anos, por não ter aceite renovar o contrato, que acaba no final da temporada.

Além de ter recusado a extensão do vínculo, o camisola 32 também não aceitou algumas propostas que chegaram no mercado e que permitiam ao clube ainda fazer um encaixe financeiro com o jogador.

Face a esta situação, Rosier acabou por ser castigado pela SAD do Estoril, ficando fora do lote de escolhas de Nélson Veríssimo nos últimos jogos. Mais recentemente, foi colocado a treinar com os sub-23.

Contratado ao V. Guimarães no verão de 2020, o médio francês cumpre a terceira época na Amoreira. Durante este período, cumpriu 89 jogos com a camisola estorilista e marcou cinco golos.