Rui Fonte não renova contrato e está de saída do Estoril

Rui Fonte está de saída do Estoril. Ao que O JOGO apurou, não houve avanços nas negociações para a renovação de contrato do avançado, de 32 anos, um claro sinal de que o jogador não deve continuar na Amoreira.

Além disso, com o regresso de João Carlos, que esteve emprestado à Académica, e a promoção de Gilson Tavares ao plantel principal, sobram já poucas vagas no centro do ataque canarinho na próxima época.

Contratado ao Braga no verão, Rui Fonte apontou quatro golos em 23 jogos com a camisola estorilista.