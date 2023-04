Ricardo Soares: "Todos estão focados no processo e quando assim é..."

Redação com Lusa

O Estoril visita o Braga no sábado, às 20h30, em jogo da 27.ª jornada da Liga Bwin.

O treinador Ricardo Soares salientou esta sexta-feira que "todos se sentem importantes" no plantel do Estoril, na véspera de defrontar o Braga, para a 27.ª jornada da Liga Bwin.

Depois da vitória em casa com o Gil Vicente, Ricardo Soares vincou, em vídeo publicado pelo Estoril nas suas redes sociais, a importância de todos os elementos que compõem o grupo de trabalho, o que amplifica a quantidade de opções à sua disposição para selecionar o melhor onze possível para o jogo.

"Todos se sentem importantes, porque são realmente importantes para a equipa e, depois, o trabalho diário faz com que o treinador tome determinadas decisões", começou por referir o técnico.

Com uma equipa de valia como o Braga, terceiro classificado, pela frente, Ricardo Soares deu ênfase à capacidade do coletivo, que considera atualmente "muito mais capaz" que num passado recente.

"Todos estão focados no processo, em dar boas respostas, e, quando assim é, a equipa, por consequência, fica muito mais forte, mais coesa, muito mais capaz," constatou o treinador, satisfeito pela evolução que os seus comandados vêm atravessando.

O técnico estorilista frisou a necessidade de adquirir uma identidade para conseguir consistência até ao final da temporada, depois dos sinais promissores evidenciados no triunfo sobre o Gil Vicente, na jornada anterior (1-0).

"O nosso ADN tem de transportar-se, jogo após jogo. Não pode ser uma coisa esporádica, tem de ser a nossa forma de estar," reiterou, por fim, Ricardo Soares.

O Estoril, que ocupa o 15.º lugar, com 25 pontos, joga este sábado, às 20h30, em casa do Braga, terceiro classificado, com 59, numa partida da 27.ª jornada da Liga Bwin que será arbitrada por Vítor Ferreira, da associação de Braga.