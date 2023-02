"Ricardo Soares? Se não fizéssemos a transição a pique..."

O médio Pedro Nuno destaca a mentalidade vencedora do novo treinador canarinho.

Ricardo Soares prepara-se para assumir o comando técnico do Estoril nos próximos dias. Para Pedro Nuno, que trabalhou com o novo técnico canarinho no Moreirense, foi uma escolha acertada por parte do emblema canarinho. "Os treinos eram muito intensos e gostava de ter bola. Devido às características da nossa equipa, também apostava muito na transição, e isso era algo que ele mostrava muito em vídeos. Se não fizéssemos a transição ofensiva ou defensiva a pique, no dia a seguir estávamos a levar uma dura. É um treinador que exige 100 por cento dos jogadores", recordou o médio do Adanaspor (Turquia), em conversa com O JOGO.

O criativo, de 28 anos, lembrou que o plantel recebeu bem as ideias de Ricardo Soares e que este soube também adaptar-se às características da equipa quando assumiu os cónegos, a meio da época 2019/20. "Chegou com uma ideia de termos posse de bola, mas, às vezes as coisas não corriam da maneira que queríamos e tínhamos de passar para o plano B. Nas transições, éramos uma equipa fortíssima", vincou Pedro Nuno, destacando a abertura do técnico para ouvir as dúvidas dos jogadores: "Se via que alguém não fazia o que ele queria, falava e fazia perceber a ideia e o que pretendia para aquela posição. Ricardo Soares deixava que os atletas falassem com ele e trocassem ideias."