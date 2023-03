Ricardo Soares: "O processo de jogo do Estoril está a evoluir"

O treinador do Estoril, Ricardo Soares, declarou esta sexta-feira que os comportamentos são "o mais importante" para que o conjunto de Cascais melhore os seus resultados e possa alcançar tranquilidade na I Liga.

"Como tenho vindo a dizer nas poucas entrevistas em que tenho falado sobre a minha equipa, o mais importante são os comportamentos da minha equipa. Isso para mim é que é de relevo, é o que conseguimos controlar e o nosso processo de jogo está a evoluir", assinalou o treinador dos canarinhos, em vídeo colocado pelo Estoril Praia nas suas redes sociais.

Ricardo Soares abordou a semana de trabalho realizada pelo plantel em Almancil, no Algarve, onde ministrou um estágio de curta duração - cinco dias - para aprofundar processos e ideias.

"O objetivo do estágio visava um conjunto de coisas que me parecem relevantes para o nosso crescimento," explicou, acrescentando que os dias de trabalho permitiram "adquirir o processo e fundamentalmente conteúdos".

O treinador referiu que a equipa está a evoluir e mais preparada para o futuro, salientando que o grupo de trabalho está "num bom caminho".

Para o jogo contra o Chaves, Ricardo Soares considera especialmente importante o apoio e confiança passados pela bancada, que espera composta pela massa associativa estorilista.

"Aquela certeza que deixei numa das primeiras vezes que falei ao serviço do Estoril é que no futuro eles [os adeptos] irão ter grande orgulho nesta equipa e vão-se rever nos valores que estamos a implementar. Estamos com muita vontade de ir ao encontro deles e demonstrar-lhes que queremos fazer as coisas bem e queremos fazer uma reta final de campeonato de grande qualidade", finalizou o treinador.

O Estoril, 15.º classificado com 22 pontos, recebe o Chaves, 13.º colocado com 29, em jogo da 25.ª jornada da I Liga, agendado para as 20:30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, com arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.