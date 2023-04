Ricardo Soares no final do Benfica-Estoril: "Faltou sermos mais perigosos nas saídas"

Ricardo Soares, treinador do Estoril

Declarações de Ricardo Soares à BTV após o Benfica-Estoril (1-0) da 29ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Primeiro, dar os parabéns ao Benfica que foi um justo vencedor. Tivemos organização defensiva, mas faltou sermos mais perigosos nas saídas para o ataque. Conseguimos eliminar a primeira fase de pressão do Benfica com relativa facilidade, mas depois numa segunda fase de criação devíamos ter sido mais rápidos e eficazes a atacar a baliza. Uma primeira parte equilibrada, com o Benfica por cima, mas sem criar muitas oportunidades de golo e mesmo assim teve 2/3. Na segunda parte, tivemos muita organização, muito empenho dos jogadores , mas faltou sermos mais agressivos ofensivamente".

Confiança na manutenção: "Nível tem de estar elevado quando fazemos um jogo com o Benfica, que está em primeiro lugar e não é por acaso. Nós batemo-nos bem. O Benfica teve mais posse, mais perigo, mas estivemos estáveis, confiantes e levámos o jogo ate ao fim. Com alguma sorte podíamos ter levado um ponto, mas a confiança é extrema porque a equipa demonstra capacidade para atingir os objetivos".